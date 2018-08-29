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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил поле фермерского хозяйства Юсупов Гофуржон файз Бекабадского района

Хлопок по науке: Мирзиёев посетил фермерское хозяйство

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (29)
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Глава республики обсудил с фермерами вопросы посадки хлопчатника двойными рядами с интервалом в 60 сантиметров и качественное выполнение агротехнических мероприятий, переработку хлопка.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Для достойной конкуренции на мировом уровне нужен научный подход к выращиванию хлопчатника, новые сорта и инновационные технологии, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита на поле фермерского хозяйства "Юсупов Гофуржон файз" в Бекабадском районе Ташкентской области.

Глава республики обсудил с фермерами вопросы посадки хлопчатника двойными рядами с интервалом в 60 сантиметров и качественное выполнение агротехнических мероприятий, переработку хлопка.

"Наш недостаток в том, что мы не применяем науку в сельском хозяйстве. На мировом рынке идет беспощадная конкуренция. Для успеха необходим прежде всего научный подход. Нужны новые сорта, хороший уход, инновационные технологии. Дехканин, принявшийся за возделывание поля, обязательно должен выходить в прибыль", - сказал Мирзиёев.

В этом году фермерское хозяйство "Юсупов Гофуржон файз" вырастило зерно на 31 гектаре и с каждого гектара собрало более 71 центнера урожая. Сейчас на более чем 47 гектарах растет хлопчатник. Ожидается урожай на уровне более 35 центнеров с каждого гектара. Фермер заключил договоры о поставке экспортерам маша, фасоли, а также картофеля и моркови для внутреннего рынка.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил поле фермерского хозяйства Юсупов Гофуржон файз Бекабадского района
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил поле фермерского хозяйства "Юсупов Гофуржон файз" Бекабадского района

"Мы переходим на кластерный метод в сельском хозяйстве, оказываем фермерским хозяйствам финансовую поддержку. Сегодня мы вам поможем, завтра вы поможете народу", - добавил президент.

Во время поездки по Ташкентской области Мирзиёев также поучаствовал в запуске нового цеха по производству ферросплавов Узбекского металлургического комбината в Бекабаде и ознакомился с инвестиционными проектами, которые должны быть реализованы уже в этом году.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (29)



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