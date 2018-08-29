Узбекистан договорился с Индонезией о строительстве гостиниц

Новые отели появятся в Бухаре и Самарканде, таким образом стороны надеются начать развивать зиёрат-туризм.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекистан договорился с индонезийской компанией Sahid Hotels & Resorts о строительстве гостиниц в Бухаре и Самарканде, сообщает Podrobno.uz.

Госкомтуризма провел переговоры в Ташкенте с президентом фирмы Нарияди Сукамдани.

Речь идет в том числе о развитии зиёрат-туризма в республике.

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Стороны планируют создать специальный турпакет, который будет включать посещение мавзолея Имама аль-Бухари и мемориального комплекса Накшбанди.

Кроме того, в ближайшее время может быть построен гостиничный комплекс напротив мавзолея аль-Бухари, он будет вмещать от 100 до 200 номеров.

Среди других направлений – совместная работа с международным университетом туризма "Шелковый путь", Международной исламской академией и колледжем туризма в Самарканде.