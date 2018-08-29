Ашрафханов: октябрьский визит Путина в Узбекистан станет историческим

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов в интервью Sputnik рассказал об открытиях консульств в России, работе по привлечению в республику инвестиций и туристов, а также о предстоящем визите в Узбекистан Владимира Путина.

- Сотрудничество между Узбекистаном и Россией продолжает расширяться, особенно на региональном уровне. Каких результатов удалось достичь за минувший год и что намечено на ближайшее время?

- Да, вы очень правильно заметили, что на сегодняшний день активно развивается межрегиональное сотрудничество между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. И узбекская, и российская стороны в полном объеме обеспечивают своевременную реализацию положений межправительственного соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству.

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Должен отметить, что в 2017 году успешно осуществлено более 20 перекрестных визитов делегаций регионов. Например, только в апреле минувшего года делегации Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Самаркандской областей Узбекистана посетили соответственно Ленинградскую область и город Санкт-Петербург, Новосибирскую область и Красноярский край, Свердловскую и Челябинскую области, Республику Татарстан и Республику Башкортостан.

В сентябре-ноябре 2017 года состоялись визиты президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и губернатора города Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в Узбекистан.

Что касается текущего года, то на сегодняшний день организовано 16 визитов на региональном уровне, из них

10 в Российскую Федерацию и шесть - в Республику Узбекистан.

В настоящее время совместно с хокимиятами регионов Республики Узбекистан прорабатывается организация визитов делегаций еще семи регионов республики в Российскую Федерацию. Все они должны состояться до конца 2018 года.

Хотелось бы добавить, что совместно с министерствами и ведомствами республики начата подготовка к проведению

в октябре 2018 года Первого межрегионального форума между Узбекистаном и Россией, в ходе которого планируется подписать ряд двусторонних соглашений, контрактов и меморандумов между руководством регионов и деловыми кругами двух стран.

- Весной 2018 года открылось Консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге. Каковы итоги его работы за первые месяцы? Удалось ли с его открытием разгрузить посольство в Москве?

- Действительно, с февраля этого года начало функционировать Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге, в консульский округ которого вошел Северо-Западный федеральный округ.

© Foto : Наталия Мельник Мигранты под защитой: в Санкт-Петербурге открылось консульство Узбекистана

Уже можно уверенно сказать, что открытие генконсульства в Санкт-Петербурге было правильным решением, посколькув данном федеральном округе проживает наибольшее после Центрального федерального округа количество граждан Узбекистана, для которых открытие Генконсульства позволило сократить огромные финансовые расходы на приезд в Москвуи обратно. Необходимо отметить еще один момент: в консульское учреждение в Санкт-Петербурге уже поступило около 3,5 тысячи устных и письменных обращений граждан, и это значительно разгрузило консульский отдел Посольства Узбекистана в Москве.

В настоящее время в Санкт-Петербурге планируется также открытие представительств Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

- Всего в РФ планируется открыть еще четыре консульства: во Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани. На какой стадии сейчас находится работа и в каких регионах в этом году можно ожидать открытие диппредставительств?

- Должен отметить, что обеспечение защиты прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих в России, является одной из приоритетных задач, ставящихся руководством страны перед дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями страны. В рамках выполнения данной задачи с российской стороной проработан вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана еще в четырех федеральных округах России, изданы правительственные распоряжения об учреждении генеральных консульств во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону.

В частности, в Екатеринбург, где совместно с российскими властями подобрано помещение для загранучреждения, 9 августа этого года уже выехал руководитель Генконсульства по Уральскому федеральному округу. Кроме того, в настоящее время подобрано несколько вариантов для размещения Генерального консульства во Владивостоке. В ближайшее время аналогичные учреждения Узбекистана в перечисленных городах будут открыты и начнут оказывать консульские услуги.

- Узбекистан сейчас уделяет большое внимание инвестиционной политике. Насколько охотно российские компании и предприниматели, помимо крупных и уже традиционных партнеров, вкладываются сегодня в Узбекистан, и в каких отраслях это проявляется наиболее ярко?

- Вы правы, инвестиционное направление сегодня является одним из основных приоритетов внешней политики Узбекистана,

и работа в этом направлении очень активизировалась. Только лишь за январь-июль 2018 года в Узбекистане было создано

1151 предприятие с участием иностранного капитала. По сравнению с предыдущим годом рост количества действующих предприятий увеличился в 2,8 раза и составил 736 единиц.

При этом с участием капитала резидентов Российской Федерации учреждено 144 предприятия, Турецкой Республики – 144, Китая – 137, Казахстан – 91 и Республики Корея – 78.

По итогам первого полугодия общий объем привлеченных в Узбекистан инвестиций из Российской Федерации составил порядка 591 млн долларов.

Но мы не намерены останавливаться на достигнутом, ведь успеха добивается тот, кто устремлен в будущее: в последующие

2 года запланировано к реализации 14 отраслевых проектов с участием российских компаний на общую сумму 9,8 млрд долларов.

Также в 2018 году планируется реализовать пять региональных инвестиционных проектов на 124,4 млн долларов, из которых 117,1 млн долларов – прямые иностранные инвестиции. В разрезе регионов ожидается реализация проектов в Андижанской области на общую сумму 79 млн долларов (1 проект), Джизакской (1) – 5,1 млн долларов, Наманганской (1) – 6,5 млн долларов, Сурхандарьинской (1) – 29,4 млн долларов и Сырдарьинской областях (1) – 4,4 млн долларов США.

- Одной из приоритетных задач президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также обозначил привлечение туристов в страну. Республика много работает над упрощением визовых процедур, распространением информации. Насколько это способствовало притоку туристов в Узбекистан?

- Как верно отмечено, в настоящее время в республике осуществляется колоссальная работа по развитию туризма

и повышению туристической привлекательности страны. Обновляется инфраструктура, создаются все условия для комфортного пребывания иностранных гостей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан хочет превратить туризм в полноценную экономическую отрасль

К примеру, с февраля этого года отменены въездные визы для граждан семи государств – Израиля, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Турции, Южной Кореи и Японии. Кроме того, с 15 июля введена система оформления и выдачи электронных въездных виз в Узбекистане E-VISA.UZ, благодаря чему иностранным гражданам нет больше необходимости в обязательном порядке обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом. С этой же даты введен порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда для граждан 101 государства, следующих транзитом через территорию Узбекистана в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток. Безвизовый въезд, временное пребывание и выезд из Узбекистана также введен для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста, при наличии у них заграничного паспорта или биометрического проездного документа, сопровождаемых их законными представителями.

В период больших перемен Посольство Узбекистана в Российской Федерации также стремится вносить свой вклад

в масштабную деятельность по развитию туризма, в том числе в привлечение российских туристов в республику. Мы проводим презентации, круглые столы, брифинги с участием представителей государственных, общественных, религиозных кругов, СМИ, а также ведущих туристических компаний России. И такие мероприятия проходят не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Тверской области и других регионах России.

С 13 по 15 марта этого года узбекская делегация во главе с заместителем председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Шахрухом Шарахметовым приняла участие в работе международной туристической выставки MITT-2018 в Москве.

Sputnik / Лев Рыжков Сватовство для тех, кому за пятьсот: форум древних городов прошел в Рязани

В рамках Первого Международного форума древних городов 12-16 августа в Рязани открылось "Посольство Бухары", в котором были представлены образцы гончарного искусства и народно-художественных промыслов Узбекистана. Кроме того, на площадке "Искусство без границ" данного фестиваля демонстрировались картины "Памятники Самарканда" и фотоработы на тему "Метаморфозы древних памятников Бухары". Гостям гастрономической части форума очень понравился мастер-класс по приготовлению национального блюда от узбекского шеф-повара.

Вы, наверное, знаете, что мы запустили совместный проект со Сталиком Ханкишиевым - автором кулинарных книг, блогером. В частности, объявили конкурс среди россиян по приготовлению узбекских блюд, три победителя которого получат возможность бесплатно посетить Узбекистан.

Важно сказать, что число россиян, посещающих Узбекистан в качестве туристов, постоянно растет. Так, за январь-июнь текущего года этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 55% и составил 186 тысяч человек.

Sputnik Сталик Ханкишиев продлил прием заявок на участие в конкурсе узбекской кухни

При этом наиболее востребованными остаются такие направления туризма, как экскурсионно-познавательные поездки в древние города - объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – Самарканд, Бухару и Хиву; спортивно-экстремальный туризм на горнолыжных трассах Чимгана и Бельдерсая Ташкентской области; гастрономические туры в различные регионы Узбекистана; историко-культурный и оздоровительный туризм в санаторно-курортные учреждения республики.

Также определенный интерес для российских туристов представляет Государственный музей искусств им.И.В.Савицкого

в городе Нукусе, где можно увидеть более 85 000 экспонатов, в числе которых - картины русских авангардистов и артефакты истории народов Среднеазиатского региона.

В целом, в какой бы области страны не находились туристы, уверен, что они смогут прекрасно провести свой отпуск

в солнечном Узбекистане.

Посольство намерено и дальше в сотрудничестве с российскими партнерами всесторонне продвигать туристическое направление Узбекистана, чтобы достичь еще более высоких результатов.

- На каком уровне сейчас находится взаимодействие стран в миграционной сфере? Насколько эффективно работает система организованного набора трудовых мигрантов для работы в РФ?

- Как вам известно, в декабре 2017 года завершены внутригосударственные процедуры по ратификации Соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

© Sputnik / Виталий Аньков В Узбекистане частные компании будут отправлять граждан на работу за рубеж

В рамках данного соглашения на постоянной основе ведутся работы по широкому информированию граждан нашей страныо возможностях трудоустройства на территории России. Агентством по вопросам внешней трудовой миграции (АВВТМ) при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана во взаимодействии с посольством прорабатываются соглашенияоб организованном найме и отправке на работу граждан Узбекистана в Российскую Федерацию с российскими работодателями и кадровыми агентствами. К настоящему времени по данному каналу уже направлено свыше 1400 граждан республики. Помимо этого, в настоящее время на стадии реализации находится вопрос открытия в России представительства АВВТМ.

Пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений Минтруда подпишет соглашение с узбекскими диаспоральными организациями в РФ

Посольство Республики Узбекистан в Москве, в частности, консульский отдел осуществляет на постоянной основе взаимодействие с различными министерствами и ведомствами России, ответственными за миграционные процессы. Одним из таковых является Многофункциональный миграционный центр Москвы (ММЦ). В рамках договоренностей с данным ведомством регулярно организуются демонстрация и просмотр видеороликов для узбекских граждан об опасности торговли людьми и рисках вовлечения в деятельность религиозно-экстремистских и террористических организаций, консульскому отделу посольства предоставляется информация об обнаруженных в ММЦ паспортах наших соотечественников, ведется постоянный обмен мнениями по вопросам облегчения получения патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство для граждан Узбекистана.

Еще один наш партнер - Центр временного содержания иностранных граждан в Москве (ЦВСИГ). С руководством ЦВСИГ достигнута договоренность о путях скорейшего подтверждения личности, решения других правовых и организационных преград для выдворения указанных граждан в Узбекистан и оказание

им консульско-правовой и консультативной помощи.

- Россия и Узбекистан активно наращивают взаимодействие. В октябре ожидается визит президента России Владимира Путина в Ташкент, а осенью намечается заседание межправкомиссии. Как идет подготовка к этому визиту и какие темы станут ключевыми в ходе предстоящей встречи?

- Подготовка государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, конечно же, начата заблаговременно и идет в соответствии с "дорожной картой", предусматривающей как его смысловое наполнение, так и проведение культурных программ, обеспечение общественного порядка и безопасности накануне в ходе самого мероприятия.

В рамках визита также будет проведено еще одно важное мероприятие – первый Межрегиональный форум, который станет площадкой для установления и развития прямых контактов между регионами Узбекистана и России. Предполагается ряд встреч в форматах В2В и B2G.

В настоящее время ведется активная работа по подготовке к очередному, 19-му заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

Основная тема повестки дня заседания будет посвящена подготовке экономической части предстоящего визита президента Российской Федерации в Узбекистан в октябре этого года.

Уже сейчас можно сказать, что этот визит станет историческим. Как планируется, будет рассмотрен очень широкий спектр вопросов, в первую очередь в сфере торгово-экономического сотрудничества, инвестиций и промышленной кооперации. Как вы слышали, в Узбекистане планируется открыть филиалы МГИМО(У), МИФИ, МИСиС. И, конечно же, будут подписаны торгово инвестиционные договора и контракты по конкретным вопросам и бизнес-проектам.

- Первого сентября будет отмечаться 27-я годовщина независимости Узбекистана. Планируются ли в связи с этим событием какие-то мероприятия по линии посольства или консульств в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге?

- Действительно, 1 сентября мы отмечаем самый главный праздник страны – День независимости Республики Узбекистан. Конечно, каждое дипломатическое представительство Республики Узбекистан в зарубежных странах ежегодно проводит праздничные мероприятия по этому случаю. К примеру, в Посольстве Республики Узбекистан в России традиционно будет организован торжественный прием с участием наших российских друзей и партнеров. Кроме того, предусмотрены встречи с соотечественниками и студентами из Узбекистана, обучающимися в российских вузах.