Для консульств Узбекистана в Екатеринбурге и Владивостоке найдены помещения

В Екатеринбург уже выехал руководитель Генконсульства по Уральскому федеральному округу, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Росии Бахром Ашрафханов в интервью Sputnik.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Для консульства Узбекистана в Екатеринбурге уже найдено помещение, в город выехал руководитель Генконсульства по Уральскому федеральному округу, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Росии Бахром Ашрафханов в интервью Sputnik.

По словам дипломата, удалось также подобрать несколько вариантов для размещения Генерального консульства во Владивостоке.

"В ближайшее время консульские учреждения Узбекистана во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Донубудут открыты и начнут оказывать консульские услуги", - сказал Ашрафханов Sputnik.

Приоритетная задача консульств - обеспечить защиту прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих в России.

Напомним, Генеральное консульство Узбекистана начало функционировать в Санкт-Петербурге с февраля этого года. В консульский округ вошел Северо-Западный федеральный округ. С момента открытия в консульское учреждение в Санкт-Петербурге уже поступило около 3,5 тысячи устных и письменных обращений граждан, и это значительно разгрузило консульский отдел Посольства Узбекистана в Москве.

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