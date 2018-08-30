За боевое содружество: узбекский офицер получил награду Минобороны России

Медаль "За укрепление боевого содружества" Рустаму Джабарову вручили на торжественной церемонии закрытия учений стран ШОС "Мирная миссия - 2018".

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Подполковник Рустам Джабаров награжден приказом министра обороны РФ за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Медаль "За укрепление боевого содружества" офицеру вручили на торжественной церемонии закрытия учений стран ШОС "Мирная миссия - 2018".

Медалью также были награждены полковник Вооруженных сил Таджикистана Хусейн Кориев, майор ВС Казахстана Фархад Раскулов, сержант ВС Кыргызской Республики Иса Матраимов, а также военнослужащие армии Индии, Пакистана и Китая.

Sputnik / Антон Курилкин Награждение участников учений "Мирная миссия -2018" медалями

Группа узбекских офицеров участвовала в учениях "Мирная миссия" в качестве наблюдателей. На заключительный этап учений также прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев.

Sputnik / Антон Курилкин Начальник генерального штаба вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев

Медалью "За укрепление боевого содружества" награждаются граждане России и иностранные граждане за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами, содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы.