Президент Таджикистана наградил Арипова и Камилова

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Эмомали Рахмон наградил орденами премьер-министра Узбекистана и министра иностранных дел Абдуллу Арипова и Абдулазиза Камилова, сообщает портал Podrobno.uz.
Выдающиеся деятели республики получили ордена "Исмоила Сомони" II степени. Их и других узбекистанцев президент Таджикистана удостоил наград за весомый вклад в дело укрепления, расширения и развития отношений дружбы и добрососедства, а также культурно-гуманитарных, социально-экономических и научно-технических связей.
Кроме того, звание "Народный артист Таджикистана" получили певец Шерали Джураев и старший научный сотрудник отдела "Устоз-шогирд мактаби" Узбекского национального творчества макам Мавлуда Халилова.
Ранее сообщалось о награждении президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперову, ему президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса вручил орден Дружбы.