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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов награжден Орденом Исмоили Сомони II степени

Президент Таджикистана наградил Арипова и Камилова

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Премьер-министр и министр иностранных дел Узбекистана получили ордена "Исмоила Сомони" II степени.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik.  Эмомали Рахмон наградил орденами премьер-министра Узбекистана и министра иностранных дел Абдуллу Арипова и Абдулазиза Камилова, сообщает портал Podrobno.uz.

Выдающиеся деятели республики получили ордена "Исмоила Сомони" II степени. Их и других узбекистанцев президент Таджикистана удостоил наград за весомый вклад в дело укрепления, расширения и развития отношений дружбы и добрососедства, а также культурно-гуманитарных, социально-экономических и научно-технических связей.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов награжден Орденом Исмоили Сомони II степени
Пресс-служба президента Таджикистана
Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов награжден Орденом "Исмоили Сомони" II степени.

Кроме того, звание "Народный артист Таджикистана" получили певец Шерали Джураев и старший научный сотрудник отдела "Устоз-шогирд мактаби" Узбекского национального творчества макам Мавлуда Халилова.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил государственные награды группе государственных деятелей
Пресс-служба президента Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил государственные награды группе государственных деятелей

Ранее сообщалось о награждении президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперову, ему президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса вручил орден Дружбы.

Теги:
Абдулла Арипов, Абдулазиз Камилов, Таджикистан



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