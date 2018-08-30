Президент Таджикистана наградил Арипова и Камилова

Премьер-министр и министр иностранных дел Узбекистана получили ордена "Исмоила Сомони" II степени.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Эмомали Рахмон наградил орденами премьер-министра Узбекистана и министра иностранных дел Абдуллу Арипова и Абдулазиза Камилова, сообщает портал Podrobno.uz.

Выдающиеся деятели республики получили ордена "Исмоила Сомони" II степени. Их и других узбекистанцев президент Таджикистана удостоил наград за весомый вклад в дело укрепления, расширения и развития отношений дружбы и добрососедства, а также культурно-гуманитарных, социально-экономических и научно-технических связей.

Пресс-служба президента Таджикистана Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов награжден Орденом "Исмоили Сомони" II степени.

Кроме того, звание "Народный артист Таджикистана" получили певец Шерали Джураев и старший научный сотрудник отдела "Устоз-шогирд мактаби" Узбекского национального творчества макам Мавлуда Халилова.

Пресс-служба президента Таджикистана Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил государственные награды группе государственных деятелей

Ранее сообщалось о награждении президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперову, ему президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса вручил орден Дружбы.