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Государственные флаги России и Узбекистана

Узбекистан и РФ проинспектировали межгосударственную правовую базу

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Эксперты МИД двух обеих провели инвентаризацию подписанных двусторонних документов.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. МИД Узбекистана и России провели в Ташкенте очередной раунд консультаций по совершенствованию и инвентаризации договорно-правовой базы отношений между странами, сообщает МИД Узбекистана.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора третьего департамента стран СНГ МИД РФ Евгений Терехин.

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Эксперты провели инвентаризацию подписанных двусторонних документов, рассмотрели общее состояние договорно-правовой базы, насчитывающей более 300 актов межгосударственного значения, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения юридической основы сотрудничества.

Особое внимание участники консультаций уделили формированию договорно-правовой базы, направленной на развитие практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, атомно-энергетической и космической сферах.




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