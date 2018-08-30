Узбекистан и РФ проинспектировали межгосударственную правовую базу

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. МИД Узбекистана и России провели в Ташкенте очередной раунд консультаций по совершенствованию и инвентаризации договорно-правовой базы отношений между странами, сообщает МИД Узбекистана.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора третьего департамента стран СНГ МИД РФ Евгений Терехин.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Новый посол Узбекистана в Италии вылетел в Рим

Эксперты провели инвентаризацию подписанных двусторонних документов, рассмотрели общее состояние договорно-правовой базы, насчитывающей более 300 актов межгосударственного значения, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения юридической основы сотрудничества.

Особое внимание участники консультаций уделили формированию договорно-правовой базы, направленной на развитие практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, атомно-энергетической и космической сферах.