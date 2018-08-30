МИД Узбекистана назначил генконсула в Санкт-Петербурге

Консульство в северной столице России было открыто в марте, изначально его работой руководил Мехриддин Хайриддинов.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. МИД Узбекистана назначил нового генконсула в Санкт-Петербурге через пять месяцев после открытия диппредставительства в "северной" столице.

"Генеральным консулом Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге назначен Джахонгир Иргашев", - передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Иргашев ранее работал в главном управлении стратегического анализа и планирования МИД.

Консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге открылось в марте, его работой руководил Мехриддин Хайриддинов. О причинах кадровой перестановки не сообщается.

© Sputnik / Павел Лисицын Для консульств Узбекистана в Екатеринбурге и Владивостоке найдены помещения

На территории РФ ранее действовали только два внешнеполитических представительства Узбекистана - посольство республики в Москве и консульство в Новосибирске. По словам посла Узбекистана в РФ Бахрома Ашрафханова, республика планирует открыть в 2018 году консульства в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.

По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от мигрантов в России, на них оформляется примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.