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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (справа) перед началом неформальной встречи глав государств СНГ

Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Президент России подчеркнул, что намерен и дальше активно наращивать двустороннее стратегическое партнерство.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. С наступающим праздником – Днем независимости Узбекистана президента Шавката Мирзиёева поздравил Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы республики.

Российский лидер отметил успехи, достигнутые "дружественным Узбекистаном" в социально-экономическом развитии, а также рост авторитета республики на международном уровне.

К Дню независимости Узбекистана, который состоится 1 сентября, город украшают иллюминацией и флагами.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Также президент России добавил, что отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне и он планирует активно наращивать с соседней республикой двустороннее стратегическое партнерство и союзничество.

На этой неделе, 1 сентября, в Узбекистане отметят 27-ю годовщину государственной независимости. В этом году узбекистанцы впервые отдыхают пять дней подряд – с 31 августа по 4 сентября. Во многих городах проведут праздничные патриотические мероприятия, а вечером в субботу в Ташкенте прогремит салют.

Теги:
праздник, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин



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