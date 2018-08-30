Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости

Президент России подчеркнул, что намерен и дальше активно наращивать двустороннее стратегическое партнерство.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. С наступающим праздником – Днем независимости Узбекистана президента Шавката Мирзиёева поздравил Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы республики.

Российский лидер отметил успехи, достигнутые "дружественным Узбекистаном" в социально-экономическом развитии, а также рост авторитета республики на международном уровне.

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Также президент России добавил, что отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне и он планирует активно наращивать с соседней республикой двустороннее стратегическое партнерство и союзничество.

На этой неделе, 1 сентября, в Узбекистане отметят 27-ю годовщину государственной независимости. В этом году узбекистанцы впервые отдыхают пять дней подряд – с 31 августа по 4 сентября. Во многих городах проведут праздничные патриотические мероприятия, а вечером в субботу в Ташкенте прогремит салют.