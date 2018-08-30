Макрон пригласил Мирзиёева в Париж

Французский президент поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики и пригласил в гости.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Шавката Мирзиёева поздравил Эммануэль Макрон с 27-й годовщиной независимости республики и заявил, что ждет его с визитом в Париж, чтобы обсудить активизацию отношений между двумя странами.

Узбекистан отмечает День независимости 1 сентября, передает пресс-служба президента Узбекистана.

"Надеюсь, что наш политический диалог еще больше укрепится в этом году. С большим удовольствием жду встречи с Вами в ходе Вашего предстоящего официального визита в Париж", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте президента Узбекистана.

Макрон отметил, что предстоящий визит Мирзиёева даст возможность обсудить пути активизации и дальнейшей диверсификации двусторонних отношений. В частности, за счет увеличения двустороннего товарооборота и диверсификации стратегического сотрудничества.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости

"Позвольте мне, наконец, направить Вам свои поздравления в связи со вкладом Вашей страны в региональное сотрудничество в Центральной Азии, которое Франция поддерживает", - добавил Макрон.

В конце августа правительство Узбекистана приняло постановление о подготовке и проведению культурно-гуманитарных мероприятий в рамках первого визита Мирзиёева во Францию в октябре.

Главу государства также поздравили Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и другие.