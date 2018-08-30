Мирзиёева ждут на саммите Совета тюркоязычных государств в Кыргызстане

Ожидается, что по итогам саммита его участники подпишут ряд совместных документов.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Лидеров семи стран ожидают на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет 3 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль, сообщила пресс-служба главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

"В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 3 сентября пройдет VI саммит государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На саммите ожидается участие глав Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Нурсултана Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примут участие в качестве почетных гостей", - говорится в сообщении.

Ожидается, что по итогам саммита его участники подпишут ряд совместных документов. В ходе заседания председательство в ССТГ перейдет от Казахстана к Кыргызстану.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в Нахчыване. Членами совета являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан.