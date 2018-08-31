Президент возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма

В Узбекистане памятник считается символом свободы, светлого будущего и благородных устремлений.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Утром 31 августа Шавкат Мирзиёев посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма, сообщает пресс-служба главы государства.

В Узбекистане этот монумент в Ташкенте считается символом свободы страны, светлого будущего и благородных устремлений.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев возлагает цветы к памятнику Независимости

"Цветы к подножию монумента возложили также представители Сената и законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, кабинета министров и министерств. Праздничные мероприятия в связи с 27-летием независимости нашей страны продолжаются", - уточняется в сообщении.

В субботу в республике отметят 27-ю годовщину государственной независимости. Шавката Мирзиёева уже поздравили президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и другие. В этом году в честь праздника узбекистанцы впервые отдыхают пять дней подряд.