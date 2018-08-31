16:07 31 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Посольство Испании

Кто стал новым послом Узбекистана в Испании

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
Получить короткую ссылку
135 0 0

До этого Жахонгир Ганиев работал советником посольства и временным поверенным в делах двух стран.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Новым послом Республики Узбекистан в Королевстве Испания назначен Жахонгир Ганиев, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

До этого он занимал посты советника посольства и временного поверенного в делах Узбекистана и Испании.

Ранее сообщалось о назначении нового посла Узбекистана в Италии, 30 августа Отабек Акбаров отбыл в Рим.

Нефтедобывающее предприятие
© Sputnik / Евгений Биятов
Узбекистан хочет вместе с Испанией реализовать проекты в нефтегазовой сфере

В начале августа Узбекистан договорился с Испанией о новых проектах в нефтегазовой сфере, первое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и промышленной сферах пройдет в ближайшее время. За пять месяцев 2018 года товарооборот двух стран вырос на 60%.

Кроме того, РУ стремится к расширению испанского присутствия в экономике за счет создания высокотехнологичных производств в энергетической и химической отраслях, в сфере текстиля, фармацевтики, выпуска керамической продукции и отделочных материалов.

Теги:
Узбекистан, посольство, Испания



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Не все гладко

    Экс-президент Роберт Кочарян считает, что в армяно-российских отношениях сегодня есть проблемы, хотя власти в Армении заявляют об их высоком уровне.

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша и новые машины неотложной помощи
    Купить здоровье

    Минздрав призывает латвийцев платить за медицину: для доступа к полной корзине услуг придется сделать взносы на два года вперед.

  • Лось, архивное фото
    Осторожно, дикие животные!

    В Литве за один день произошли сразу два ДТП из-за диких животных, в результате пострадали два человека.

  • Скорость
    ДТП в Комрате

    Погибшим в громком ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара.

  • Президент Эстонии у Нарвского колледжа, где оборудованы рабочие помещения на время работы президента в Нарве
    Нарвский пиар

    Почему "переселение" президента Эстонии в Нарву не решит ни одну из проблем русскоязычного региона страны – в материале Sputnik.

  • Граница
    Пора домой

    Власти Южной Осетии выдворили с территории республики пятерых граждан Грузии, задержанных ранее за нарушение границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
Немец изобрел электромобиль для незрячих
Расширяя границы: в Германии изобрели электромобиль для слепых
Рюкзак для школьников.
Лучший друг школьника: как выбрать ранец

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054