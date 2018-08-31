Кто стал новым послом Узбекистана в Испании

До этого Жахонгир Ганиев работал советником посольства и временным поверенным в делах двух стран.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Новым послом Республики Узбекистан в Королевстве Испания назначен Жахонгир Ганиев, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

До этого он занимал посты советника посольства и временного поверенного в делах Узбекистана и Испании.

Ранее сообщалось о назначении нового посла Узбекистана в Италии, 30 августа Отабек Акбаров отбыл в Рим.

© Sputnik / Евгений Биятов Узбекистан хочет вместе с Испанией реализовать проекты в нефтегазовой сфере

В начале августа Узбекистан договорился с Испанией о новых проектах в нефтегазовой сфере, первое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и промышленной сферах пройдет в ближайшее время. За пять месяцев 2018 года товарооборот двух стран вырос на 60%.

Кроме того, РУ стремится к расширению испанского присутствия в экономике за счет создания высокотехнологичных производств в энергетической и химической отраслях, в сфере текстиля, фармацевтики, выпуска керамической продукции и отделочных материалов.