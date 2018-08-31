Мирзиёев: мы ценим вклад Усманова и Алекперова в экономику Узбекистана

Алишер Усманов и Вагит Алекперов получили почетные награды от лидера Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды представителям иностранных деловых кругов, государственным и общественным деятелям. Об этом сообщает пресс-служба президента.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дўстлик" президенту российского открытого акционерного общества "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову

Мирзиёев вручил орден "Эл-юрт ҳурмати" учредителю и руководителю российского акционерного общества USM Holding Алишеру Усманову, ордены "Дўстлик" президенту российского открытого акционерного общества "Лукойл" Вагиту Алекперову и члену Совета участников группы предприятий "КНАУФ" Германии Николаусу Кнауфу.

"Мы высоко ценим большой вклад наших партнеров в развитие отраслей экономики Узбекистана, эффективную реализацию крупных совместных проектов, укрепление общественных и культурно-гуманитарных связей с нашей страной", - сказал узбекский лидер в ходе церемонии.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Торжественная церемония, посвященная вручению государственных наград Республики Узбекистан иностранным гражданам

Кроме того, из рук президента Узбекистана награды получили премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и министр иностранных дел РТ Сирожиддин Мухриддин.

Вручение почетных орденов было приурочено к 27-летию независимости республики.