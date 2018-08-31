16:06 31 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение

В России пообещали защитить предпенсионеров

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Политика
Получить короткую ссылку
20 0 0

По словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, готовится соответствующий законопроект.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Комитет Совета Федерации по социальной политике готовит законопроект о поддержке людей предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам председатель Валерий Рязанский, документ находится на стадии обсуждения и подготовки.

Трансляция обращения В. Путина к гражданам России
© Sputnik / Виталий Аньков
"Отнеситесь с пониманием": что Путин предложил пенсионерам

Напомним, что в среду президент России Владимир Путин выступил с телеобращением на тему пенсионной реформы. Он предложил смягчить предлагаемые правительством меры – снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, дать право заканчивать работу значительно раньше многодетным матерям, а также гарантировать трудоустройство людям предпенсионного возраста, которым остается несколько лет до пенсии.

Для работодателей могут установить административную и даже уголовную ответственность в случае увольнения пожилых людей, также поднимутся максимальные размеры пособий по безработице – с 4,9 тысячи до 11,2 тысячи рублей.

Теги:
Законопроект, Совет Федерации, пенсия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Не все гладко

    Экс-президент Роберт Кочарян считает, что в армяно-российских отношениях сегодня есть проблемы, хотя власти в Армении заявляют об их высоком уровне.

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша и новые машины неотложной помощи
    Купить здоровье

    Минздрав призывает латвийцев платить за медицину: для доступа к полной корзине услуг придется сделать взносы на два года вперед.

  • Лось, архивное фото
    Осторожно, дикие животные!

    В Литве за один день произошли сразу два ДТП из-за диких животных, в результате пострадали два человека.

  • Скорость
    ДТП в Комрате

    Погибшим в громком ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара.

  • Президент Эстонии у Нарвского колледжа, где оборудованы рабочие помещения на время работы президента в Нарве
    Нарвский пиар

    Почему "переселение" президента Эстонии в Нарву не решит ни одну из проблем русскоязычного региона страны – в материале Sputnik.

  • Граница
    Пора домой

    Власти Южной Осетии выдворили с территории республики пятерых граждан Грузии, задержанных ранее за нарушение границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
Немец изобрел электромобиль для незрячих
Расширяя границы: в Германии изобрели электромобиль для слепых
Рюкзак для школьников.
Лучший друг школьника: как выбрать ранец

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054