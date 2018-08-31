В России пообещали защитить предпенсионеров

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Комитет Совета Федерации по социальной политике готовит законопроект о поддержке людей предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам председатель Валерий Рязанский, документ находится на стадии обсуждения и подготовки.

© Sputnik / Виталий Аньков "Отнеситесь с пониманием": что Путин предложил пенсионерам

Напомним, что в среду президент России Владимир Путин выступил с телеобращением на тему пенсионной реформы. Он предложил смягчить предлагаемые правительством меры – снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, дать право заканчивать работу значительно раньше многодетным матерям, а также гарантировать трудоустройство людям предпенсионного возраста, которым остается несколько лет до пенсии.

Для работодателей могут установить административную и даже уголовную ответственность в случае увольнения пожилых людей, также поднимутся максимальные размеры пособий по безработице – с 4,9 тысячи до 11,2 тысячи рублей.