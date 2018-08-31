Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует визит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует совершить визит в Узбекистан. Об этом он написал в поздравительном письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 27-й годовщиной независимости республики.

"Искренне надеюсь посетить Республику Узбекистан во взаимоприемлемые сроки, чтобы обсудить с вами, господин президент, вопросы дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между нашими странами", - цитирует Мун Чжэ Ина пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёев совершил поездку в Сеул в ноябре 2017 года. Тогда президенты стран заключили миллиардные контракты, договорились о новых инвестиционных проектах и культурном сотрудничестве.

В феврале Узбекистан посещал заместитель премьер-министра Республики Корея Ким Донг Ён. Южнокорейский чиновник провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, а также совместно с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым запустил новую инициативу — первое узбекско-корейское заседание по вопросам экономического сотрудничества.