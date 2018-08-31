Мирзиёев: народ Узбекистана преодолел сложный, но славный путь

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 31 августа принял участие в торжествах, приуроченных к 27-летию независимости государства, проходивших во Дворце международных форумов "Узбекистон", сообщает пресс-служба.

Он также поздравил народ с наступающим праздником.

Пресс-служба президента В Узбекистане отмечают День независимости

"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, мои дорогие, и в вашем лице весь наш народ с самым великим, самым дорогим праздником – Днем независимости, широко отмечаемым ныне во всех городах и селах нашего родного Узбекистана", - сказал глава государства.

Также Мирзиёев отметил, что, несмотря на достигнутые результаты, гражданам и правительству предстоит решить еще множество задач, касающихся экономики, занятости молодого поколения, социальной сферы, здравоохранения и образования.

"Удовлетворенность народа жизнью – самая высокая и справедливая оценка, данная нашей, прежде всего моей как президента работе, деятельности руководителей и ответственных лиц всех уровней, депутатов и сенаторов, всех государственных ведомств. Если доволен народ, то и Всевышний будет доволен нами", - также добавил президент.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.