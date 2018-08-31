По-соседски: Бердымухамедов, Назарбаев и Жээнбеков прислали поздравления

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направили Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу поздравления с Днем независимости.
Главы соседних государств отметили, что Узбекистан в последние годы достиг больших успехов в различных сферах и пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Все президенты подчеркнули, что готовы и дальше развивать сотрудничество с республикой.
"Из года в год на благо наших народов между Казахстаном и Узбекистаном укрепляются отношения, базирующиеся на общих духовных ценностях, многовековой традиционной дружбе и прочном сотрудничестве. Убежден, что наша совместная деятельность, дающая особый стимул развитию отношений между нашими странами, станет гарантом процветания двух государств", - написал Нурсултан Назарбаев.
"Твердо убежден, что совместными усилиями братские отношения между нашими странами и далее будут укрепляться на благо наших народов",- отметил Гурбунгулы Бердымухамедов.
Лидеры соседних стран пожелали мира и процветания братскому народу Узбекистана.
День независимости отмечается в Узбекистане 1 сентября.