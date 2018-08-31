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Лидеры Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана в Астане

По-соседски: Бердымухамедов, Назарбаев и Жээнбеков прислали поздравления

AkordaPress
Политика
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Главы соседних государств отметили готовность развивать сотрудничество с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направили Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу поздравления с Днем независимости.

Главы соседних государств отметили, что Узбекистан в последние годы достиг больших успехов в различных сферах и пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Все президенты подчеркнули, что готовы и дальше развивать сотрудничество с республикой.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Торгово-экономическое сотрудничество продолжает оставаться одним из важных направлений двусторонних отношений, требующим пристального внимания. Отрадно отметить, что приграничное сотрудничество наших стран вышло на качественно новый уровень и наши граждане практически на деле ощущают всю заботу со стороны своих государств",  - говорится в поздравлении Сооронбая Жээнбекова.

"Из года в год на благо наших народов между Казахстаном и Узбекистаном укрепляются отношения, базирующиеся на общих духовных ценностях, многовековой традиционной дружбе и прочном сотрудничестве. Убежден, что наша совместная деятельность, дающая особый стимул развитию отношений между нашими странами, станет гарантом процветания двух государств", - написал Нурсултан Назарбаев.

"Твердо убежден, что совместными усилиями братские отношения между нашими странами и далее будут укрепляться на благо наших народов",- отметил Гурбунгулы Бердымухамедов.

Лидеры соседних стран пожелали мира и процветания братскому народу Узбекистана.

День независимости отмечается в Узбекистане 1 сентября.

 

 

 




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