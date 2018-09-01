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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (справа) во время встречи

Дмитрий Медведев поздравил Абдуллу Арипова с Днем независимости Узбекистана

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Как отметил Медведев, российско-узбекские отношения приобрели характер надежного стратегического партнерства.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу из Узбекистана Абдуллу Арипова с Днем независимости республики, выразив надежду на наращивание двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина.

"Убежден, что активная совместная работа правительств России и Узбекистана будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, создаст предпосылки для запуска новых перспективных инициатив в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова Медведева.

Как отметил Медведев, российско-узбекские отношения приобрели характер надежного стратегического партнерства, базируются на принципах дружбы, взаимного уважения и доверия. Кроме того, получило мощный импульс взаимодействие в торгово экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

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Теги:
Абдулла Арипов, Россия, Дмитрий Медведев, Узбекистан



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