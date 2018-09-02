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Шавкат Мирзиёев спускается с трапа самолета

СМИ обнародовали точную дату визита Мирзиёева во Францию

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Сейчас в Узбекистане создана специальная рабочая группа, которая занимается подготовкой к поездке президента.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит во Францию с 9 по 10 октября 2018 года, передает kun.uz.

Эйфелевая башня в Париже
© Sputnik / Владимир Вяткин
В Ташкенте могут открыть филиал французского вуза

Официальных данных о программе запланированной поездки пока нет.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане создана специальная рабочая группа, которая занимается организацией визита. Персональная ответственность за подготовку возложена на вице-премьера Азиза Абдухакимова.

Также правительство поручило МИД страны привлечь послов Узбекистана в европейских странах для оказания содействия в решении содержательных вопросов предстоящего визита.

Напомним, в июле в Париже открылся первый торговый дом Узбекистана во Франции. 

Недавно страны обсуждали открытие в Ташкенте филиала одного из французских вузов, а также создание Французского культурного центра при Минкульте Узбекистана.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Франция



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