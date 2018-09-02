СМИ обнародовали точную дату визита Мирзиёева во Францию

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит во Францию с 9 по 10 октября 2018 года, передает kun.uz.
Официальных данных о программе запланированной поездки пока нет.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане создана специальная рабочая группа, которая занимается организацией визита. Персональная ответственность за подготовку возложена на вице-премьера Азиза Абдухакимова.
Также правительство поручило МИД страны привлечь послов Узбекистана в европейских странах для оказания содействия в решении содержательных вопросов предстоящего визита.
Напомним, в июле в Париже открылся первый торговый дом Узбекистана во Франции.
Недавно страны обсуждали открытие в Ташкенте филиала одного из французских вузов, а также создание Французского культурного центра при Минкульте Узбекистана.