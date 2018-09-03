Мирзиёев прибыл в Кыргызстан на саммит тюркоязычных народов

По итогам саммита участники подпишут ряд документов о развитии культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества тюркоязычных государств.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 3 сентября прибыл в кыргызский город Чолпон-Ата.

В аэропорту Иссык-Куль главу государства встретили первый заместитель Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и другие официальные лица.

Здесь Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает пресс-служба президента Узбекистана.

AkordaPress Мирзиёева ждут на саммите Совета тюркоязычных государств в Кыргызстане

Лидеры шести стран встретятся в понедельник на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в курортном городе Чолпон-Ата.

Саммит пройдет в резиденции руководства Кыргызстана на побережье высокогорного озера Иссык-Куль, ожидается участие президентов Сооронбая Жээнбекова, главы Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана - Нурсултана Назарбаева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примут участие в качестве почетных гостей.

"Ожидается, что по итогам саммита его участники подпишут ряд совместных документов, касающихся развития культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества тюркоязычных государств. В ходе заседания председательство в ССТГ перейдет от Казахстана к Кыргызстану", - отмечается в пресс-релизе правительства Кыргызстана.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) — международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Членами совета являются Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.