Президент Египта впервые прилетает в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 4-5 сентября 2018 года президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси посетит Узбекистан с официальным визитом.
По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, подписание значительного пакета межправительственных и межведомственных документов, предусматривающих укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической, торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта.