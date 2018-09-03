13:30 03 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент Египта впервые прилетает в Узбекистан

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
Получить короткую ссылку
15630

По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание значительного пакета межправительственных и межведомственных документов.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 4-5 сентября 2018 года президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси посетит Узбекистан с официальным визитом. 

Текстильные фабрики в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Египет и Узбекистан намерены организовать совместное производство текстиля
В ходе предстоящего саммита на высшем уровне планируется обсудить перспективные направления развития узбекско-египетского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, пишет УзА.

По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, подписание значительного пакета межправительственных и межведомственных документов, предусматривающих укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической, торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шикарный салют и танцы с Юлдуз Усмановой: как отмечали День независимости РУ
СПУТНИК_Город осиротел, потеряли надежду - жители Донецка об убийстве Захарченко
Жители Донецка о гибели Захарченко: мы потеряли надежду
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054