Президент Египта впервые прилетает в Узбекистан

По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание значительного пакета межправительственных и межведомственных документов.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 4-5 сентября 2018 года президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси посетит Узбекистан с официальным визитом.

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В ходе предстоящего саммита на высшем уровне планируется обсудить перспективные направления развития узбекско-египетского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, пишет УзА.

По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, подписание значительного пакета межправительственных и межведомственных документов, предусматривающих укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической, торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта.