Мирзиёев: у тюркских народов нет международных политических проблем

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 3 сентября выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он принимает участие в качестве почетного гостя.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев выступает на саммите тюркоязычных государств

"Наши страны в актуальных международных и региональных вопросах придерживаются схожих или близких взглядов и подходов. Вместе с тем активно развивается полностью отвечающее жизненным интересам наших народов сотрудничество в таких сферах, как экономика, инвестиции, инновации, транспорт и коммуникации, туризм, наука и образование", - заявил лидер Узбекистана.

Кроме того, он отметил, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Саммит тюркоязычных народов пройдет в резиденции руководства Кыргызстана на Иссык-Куле, в нем примет участие Сооронбай Жээнбеков, а также главы Азербайджана, Казахстана, Турции.

Шавката Мирзиёева утром 3 сентября встретил в аэропорту вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.