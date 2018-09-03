На саммите тюркоязычных народов подписали пять документов

Среди них – Совместное заявление о сотрудничестве в молодежной сфере и развитии национальных видов спорта.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Главы государств-участников Тюркского совета подписали на саммите в Кыргызстане уже пять документов, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В том числе лидеры шести стран выпустили Совместное заявление о сотрудничестве и развитии национальных видов спорта.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: у тюркских народов нет международных политических проблем

В работе принимают участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашены в качестве почетных гостей.

На мероприятии договорились о назначении генерального секретаря совета, им стал представитель Республики Казахстан Багдад Амреев, а также президента Тюркской академии. Венгрия наделана статусом наблюдателя в ССТГ.

Ранее на саммите выступил президент Узбекистана. Он подчеркнул, что у тюркских народов сегодня отсутствуют международные политические проблемы, их связывают духовные ценности и узы сотрудничества.