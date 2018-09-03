18:50 03 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции принял верительные грамоты от посла Узбекистана

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
39 0 0

Эммануэль Макрон также отдельно поздравил главу РУ и народ с 27-летней годовщиной независимости государства.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбаев вручил верительные грамоты президенту Эммануэлю Макрону, сообщат пресс-служба посольства в Париже.

Кроме того, глава страны передал поздравления Шавкату Мирзиёеву с 27-й годовщиной независимости Узбекистана, пожелал процветания и стабильности.

"Э.Макрон весьма позитивно оценил состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-французских отношений и выразил личную благодарность руководителю республики за существенный вклад и интерес к укреплению двустороннего сотрудничества", - уточняется в сообщении.

Президент Франции выразил надежду, что предстоящий официальный визит главы РУ в Париж позволит обсудить не только расширение двустороннего сотрудничества, но и актуальные международные темы.

Ранее стали известны точные даты поездки Шавката Мирзиёева во Францию – 9-10 октября 2018 года. В Узбекистане создана специальная рабочая группа, которая занимается организацией этого события.

Теги:
Посол, верительные грамоты, Эммануэль Макрон, Франция



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Панели солнечной электростанции, архивное фото
    Солнце и вода

    Азиатский банк развития выделил средства на создание инфраструктуры плавающих солнечных электростанций в Азербайджане.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Школьные годы

    Классная руководительница президента Беларуси рассказала, что уже в старших классах Александр Лукашенко был лидером, любил спорт и хорошо танцевал.

  • Анжела Патарая
    Друзья рядом

    Анжела Патарая, один из авторов проекта "Абхазское бюро", рассказала в эфире радио Sputnik о новой площадке по вопросу помощи репатриантам.

  • Найденные кувшин и котел в селе Ацик, Ширак
    Предание о кувшине

    Всем гостям, кто попадает в деревню Ацик, рассказывают необыкновенную историю старинного армянского кувшина.

  • Евро
    Экономная экономика

    Почему правительству Латвии при планировании бюджета надо будет думать не о том, как увеличить зарплаты медикам, а о том, кому их можно сократить?

  • Контейнеровоз MSC Francesca в Клайпедском порту
    Новая "угроза" с востока

    В Литве начались разговоры о том, что инвестиции Китая могут представлять угрозу национальной безопасности. Насколько они обоснованы?

  • Школа
    Никаких "двоек"

    В молдавские школы приходит очередное новшество — по нескольким предметам больше не будут ставиться оценки.

  • Перед началом вечера, посвященного клубной атмосфере 1960-х годов
    Советский опыт

    На фоне разгула молодежной преступности в столице Эстонии местные органы правопорядка ищут решения, как сделать улицы городов более безопасными.

  • Анатолий Бибилов принял участие в церемонии закладки бронзового оттиска следа кавказского барса
    По следам барса

    В Цхинвале в сквере имени Коста Хетагурова прошла церемония закладки бронзового оттиска следа переднеазиатского леопарда.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шикарный салют и танцы с Юлдуз Усмановой: как отмечали День независимости РУ
Небывалая скорость: на фестивале Unlim 500+ авто разгонятся до 400 км/ч
Народная игра кок-бору
Кочевые традиции: как играть в кок-бору

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054