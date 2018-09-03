Президент Франции принял верительные грамоты от посла Узбекистана

Эммануэль Макрон также отдельно поздравил главу РУ и народ с 27-летней годовщиной независимости государства.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Посол Узбекистана во Франции Сардор Рустамбаев вручил верительные грамоты президенту Эммануэлю Макрону, сообщат пресс-служба посольства в Париже.

Кроме того, глава страны передал поздравления Шавкату Мирзиёеву с 27-й годовщиной независимости Узбекистана, пожелал процветания и стабильности.

"Э.Макрон весьма позитивно оценил состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-французских отношений и выразил личную благодарность руководителю республики за существенный вклад и интерес к укреплению двустороннего сотрудничества", - уточняется в сообщении.

Президент Франции выразил надежду, что предстоящий официальный визит главы РУ в Париж позволит обсудить не только расширение двустороннего сотрудничества, но и актуальные международные темы.

Ранее стали известны точные даты поездки Шавката Мирзиёева во Францию – 9-10 октября 2018 года. В Узбекистане создана специальная рабочая группа, которая занимается организацией этого события.