Климкин: ситуация с оттоком населения с Украины – катастрофическая

По словам министра иностранных дел страны, у властей нет возможности решать эти вопросы, отсутствуют планы, стратегия и даже условия.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с оттоком населения из страны, сообщает РИА Новости.

В эфире радио Sputnik он уточнил причины массовой эмиграции украинцев – бездействие органов государственной власти, когда решения Киева не реализуются, а также опасные для жизни ситуации в ряде районов, среди которых юго-восток, Херсонская область, Закарпатье.

Кроме того, большое значение имеет и деградация экономики, на Украине неуклонно падает уровень жизни.

Граждане часто не могут реализоваться в карьере, получить образование, погасить коммунальные платежи.

По мнению политолога, для решения всех этих проблем необходимы самые масштабные реформы. При этом у нынешнего правительства нет возможности их проводить, отсутствуют планы, стратегия и даже необходимые условия.

Напомним, что в 2017 году население Украины сократилось на 200 тысяч человек.