18:35 04 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Климкин: ситуация с оттоком населения с Украины – катастрофическая

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
Получить короткую ссылку
12510

По словам министра иностранных дел страны, у властей нет возможности решать эти вопросы, отсутствуют планы, стратегия и даже условия.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с оттоком населения из страны, сообщает РИА Новости.

В эфире радио Sputnik он уточнил причины массовой эмиграции украинцев – бездействие органов государственной власти, когда решения Киева не реализуются, а также опасные для жизни ситуации в ряде районов, среди которых юго-восток, Херсонская область, Закарпатье.

Кроме того, большое значение имеет и деградация экономики, на Украине неуклонно падает уровень жизни.

СПУТНИК_Город осиротел, потеряли надежду - жители Донецка об убийстве Захарченко
© Ruptly .
Жители Донецка о гибели Захарченко: мы потеряли надежду

Граждане часто не могут реализоваться в карьере, получить образование, погасить коммунальные платежи.

По мнению политолога, для решения всех этих проблем необходимы самые масштабные реформы. При этом у нынешнего правительства нет возможности их проводить, отсутствуют планы, стратегия и даже необходимые условия.

Напомним, что в 2017 году население Украины сократилось на 200 тысяч человек.

Теги:
Эмигранты, Украина, Министры



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Открытие магазина IKEA в Риге
    Принципиальный вопрос

    Жительница Риги пожаловалась на то, что в только что открывшемся магазине мебели ее обслужили не на государственном языке.

  • Литовские железные дороги
    Требуем компенсации!

    Латвия потребовала от "Литовских железных дорог" более 50 миллионов евро за разобранную десять лет назад ветку.

  • Обрыв троллейбусных проводов на проспекте Штефана чел Маре
    Странный поступок

    Житель Кишинева, который облизывал лобовое стекло троллейбуса, парализовал уличное движение на оживленной улице города.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на стенде компании Pandora на Московском международном автомобильном салоне 2018.
Шик, блеск, скорость: в Москве проходит автомобильный салон
Дроном вернули потерявшегося верблюжонка
Верблюжонка-потеряшку в степи вернули в стадо с помощью дрона
Народная игра кок-бору
Кочевые традиции: как играть в кок-бору

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054