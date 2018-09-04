Минтруд Кореи: планируем расширять сотрудничество с Узбекистаном

Цель визита – расширение партнерства в сфере трудовой миграции в рамках межгосударственного меморандума.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. С 9 по 12 сентября в Ташкенте и Самарканде ждут делегацию Министерства труда Южной Кореи, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Планируется приезд делегации Министерства труда Южной Кореи в Ташкент и Самарканд 9-12 сентября, сообщает корреспондент Sputnik.

"Цель этой официальной поездки – расширение сотрудничества между двумя странами в рамках меморандума "Об отправке рабочей силы в Республику Корея по системе выдачи разрешений на трудоустройство", - сказал корреспонденту Sputnik руководитель Самаркандского отделения Агентства внешней трудовой миграции Абдуазиз Хафизов.

Встреча пройдет в Центре обучения профессиям (KOIKA).

Также будут приглашены граждане республики, которые работали в Южной Корее и уже вернулись на родину.