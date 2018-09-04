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Премьер-министр Д. Медведев

Арипов 7 сентября встретится с премьер-министром России

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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В беседе с Дмитрием Медведевым глава кабмина Узбекистана предполагает обсудить энергетику, промышленность, сельское хозяйство и образование.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 7 сентября встретится с главой кабмина России Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.

Стороны намерены обсудить ряд тем – промышленность, атомную энергетику, сельское хозяйство, образование.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (справа) во время встречи
© Sputnik / Александр Астафьев
Дмитрий Медведев поздравил Абдуллу Арипова с Днем независимости Узбекистана

Затем под председательством Медведева и Арипова состоится 19-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По итогам они подпишут несколько документов.

В субботу российский премьер также поздравил Арипова с Днем независимости республики. Он выразил надежду на наращивание двустороннего сотрудничества, которое в перспективе будет способствовать запуску новых проектов в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры.

По словам Дмитрия Медведева, за последние годы узбекско-российские отношения приобрели характер надежного стратегического партнерства.

Теги:
переговоры, Абдулла Арипов, Дмитрий Медведев



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