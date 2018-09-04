Кто возглавил Управление развития информационных технологий МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Управление развития информационно-коммуникационных технологий Министерства иностранных дел Узбекистана назначили Отабека Исмаилова, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее он работал заместителем начальника этого отдела.

На прошлой неделе стало известно о другом дипломатическом назначении – новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев, до этого он занимал посты советника посольства и временного поверенного в делах Узбекистана в королевстве.

Кроме того, 30 августа в Рим отбыл новый представитель РУ в Италии – Отабек Акбаров.

В пятницу премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведет переговоры с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. Стороны обсудят ряд тем – атомную энергетику, промышленность, образование и сельское хозяйство.