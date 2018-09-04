18:35 04 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Мужчина закрывает портфель

Кто возглавил Управление развития информационных технологий МИД Узбекистана

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (234)
24 0 0

Новым начальником назначен Отабек Исмаилов, ранее занимавший пост заместителя.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Управление развития информационно-коммуникационных технологий Министерства иностранных дел Узбекистана назначили Отабека Исмаилова, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее он работал заместителем начальника этого отдела.

Подпись.
© Flickr /
В республиканском центре репродуктивного здоровья - новый директор

На прошлой неделе стало известно о другом дипломатическом назначении – новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев, до этого он занимал посты советника посольства и временного поверенного в делах Узбекистана в королевстве.

Кроме того, 30 августа в Рим отбыл новый представитель РУ в Италии – Отабек Акбаров.

В пятницу премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведет переговоры с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. Стороны обсудят ряд тем – атомную энергетику, промышленность, образование и сельское хозяйство.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (234)
Теги:
управление, назначение, министерство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Открытие магазина IKEA в Риге
    Принципиальный вопрос

    Жительница Риги пожаловалась на то, что в только что открывшемся магазине мебели ее обслужили не на государственном языке.

  • Литовские железные дороги
    Требуем компенсации!

    Латвия потребовала от "Литовских железных дорог" более 50 миллионов евро за разобранную десять лет назад ветку.

  • Обрыв троллейбусных проводов на проспекте Штефана чел Маре
    Странный поступок

    Житель Кишинева, который облизывал лобовое стекло троллейбуса, парализовал уличное движение на оживленной улице города.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на стенде компании Pandora на Московском международном автомобильном салоне 2018.
Шик, блеск, скорость: в Москве проходит автомобильный салон
Дроном вернули потерявшегося верблюжонка
Верблюжонка-потеряшку в степи вернули в стадо с помощью дрона
Народная игра кок-бору
Кочевые традиции: как играть в кок-бору

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054