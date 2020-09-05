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Международный турнир по курашу в Ташкенте
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Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

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    12.7% (10)
  • Нет, это приведет к постоянным спорам и лоббированию отдельных кандидатов
    49.4% (39)
  • Инициатива правильная, но нужно четко проработать порядок выборов
    31.6% (25)
  • При выборе должно учитываться и мнение учащихся средних и старших классов
    6.3% (5)
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