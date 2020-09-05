Стороны успели подписать 12 совместных документов и договорились о сотрудничестве в ряде сфер.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал журналиста узником совести.
В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят.
Заключенные соглашения касаются сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи.
Лидер Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси 5 сентября проводит переговоры в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Главы двух стран на переговорах в расширенном составе достигли взаимовыгодных соглашений.
Министр отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России увеличивает риск военной конфронтации между странами.
Переговоры в узком формате прошли в резиденции Куксарой в Ташкенте, главы двух стран обсудили международную повестку.
Пятого сентября президенты намерены обсудить направления развития узбекско-египетского сотрудничества.