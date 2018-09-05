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Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси

В Сети появились первые кадры встречи президента Узбекистана и главы Египта

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Пятого сентября президенты намерены обсудить направления развития узбекско-египетского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Сети появились первые кадры встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси.

Мирзиёев встретил египетского лидера в аэропорту Ташкента. После делегация Арабской Республики отбыла в отведенную для нее резиденцию.

 Пятого сентября президенты намерены обсудить направления развития узбекско-египетского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров главы государств примут совместное заявление, подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта.

В рамках визита Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси также запланировано проведение в Ташкенте бизнес-форума.

Теги:
Абдулфаттох Ас-Сиси, Шавкат Мирзиёев, Египет, Узбекистан



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