В Сети появились первые кадры встречи президента Узбекистана и главы Египта

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Сети появились первые кадры встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси.

Мирзиёев встретил египетского лидера в аэропорту Ташкента. После делегация Арабской Республики отбыла в отведенную для нее резиденцию.

Пятого сентября президенты намерены обсудить направления развития узбекско-египетского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров главы государств примут совместное заявление, подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта.

В рамках визита Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси также запланировано проведение в Ташкенте бизнес-форума.