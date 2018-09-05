Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Египта международную повестку

Переговоры в узком формате прошли в резиденции Куксарой в Ташкенте, главы двух стран обсудили международную повестку.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду утром провел переговоры в узком формате с лидером Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, сообщает пресс-служба главы РУ.

В резиденции Куксарой в Ташкенте они обменялись мнениями по актуальными вопросам международной и региональной повестки, уделили внимание вопросам укрепления безопасности в Центральной и Передней Азии.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В резиденции Куксарой состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси

Он также отметил, что визит президента Египта в Узбекистан можно считать историческим событием в двусторонних отношениях.

"Мы видим в Египте, который является одним из древних центров человеческой цивилизации, государство, обладающее сегодня большим потенциалом. Связи между нашими странами и народами существовали с давних времен. Сегодня начинается новый этап, практическая работа в сотрудничестве Узбекистана и Египта", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Лидеры двух государств договорились об объединении усилий на пути установления мира и стабильности в Афганистане и о создании рабочих групп.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В резиденции Куксарой состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси

Глава Египта пригласил Шавката Мирзиёева посетить Арабскую Республику с визитом.