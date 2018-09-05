Лавров не исключает вероятность военного противостояния между Россией и США

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, конфронтация между Россией и США нарастает, о чем свидетельствует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом пишет РИА Новости.

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Эти шаги увеличивают риск в том числе военного противостояния, что неприемлемо для России, и американские партнеры были об этом предупреждены, отмечает российский дипломат.

"Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам… в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение", — заявил Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он сравнил происходящее с событиями 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили "вообразил, что ему все дозволено, и напал на своих граждан…". То же самое, по словам Лаврова, можно применить к Украине – постоянное подтверждение, что Украина будет в НАТО, "вскружило голову" президенту Петру Порошенко, и теперь Киев наращивает вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружение, и не только легкое стрелковое оружие, отметил Лавров. Кроме того, там работают американские, канадские инструкторы, добавил он.