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В резиденции Куксарой состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаха ас-Сиси

Узбекистан намерен экспортировать в Египет нефтехимические продукты

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит президента Египта в Узбекистан (7)
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Главы двух стран на переговорах в расширенном составе достигли взаимовыгодных соглашений.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Узбекистан будет экспортировать в Египет электротехническую, машиностроительную, нефтехимическую продукцию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Кроме того, в Арабскую Республику начнут ввозить мебель, мрамор, кожу и пластик.

Президент Египта Абудулфаттах ас-Сиси
© Пресс-служба президента
Президент Египта Абудулфаттах ас-Сиси

Об этом президент Шавкат Мирзиёев договорился с главой Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси в ходе переговоров в резиденции Куксарой 5 сентября.

Лидер Узбекистана отметил наличие больших возможностей и резервов для развития торгово-экономических связей и увеличения товарооборота, а также затронул перспективные направления расширения экспорта товаров и услуг, стороны намерены создать благоприятные условия для двусторонней торговли.

Кроме того, стороны договорились об активизации работы Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и создании узбекско-египетского делового совета.

Ранее президент Узбекистана назвал визит ас-Сиси в РУ историческим событием в отношениях двух стран.

Тема:
Визит президента Египта в Узбекистан (7)
Теги:
Экспорт, Химия, Египет



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