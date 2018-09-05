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В резиденции Куксарой состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаха ас-Сиси

Узбекистан и Египет подписали 12 документов о сотрудничестве

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит президента Египта в Узбекистан (6)
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Заключенные соглашения касаются сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Во время визита в Узбекистан президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси правительства и министерства двух стран подписали 12 документов о сотрудничестве в различных сферах, сообщает корреспондент Sputnik.

Заключенные соглашения касаются сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи.

Президенты обеих стран остались довольны прошедшими переговорами и достигнутыми договоренностями. Как отметили главы государств, в отношениях Узбекистана и Египта начался новый этап.

"Первый официальный визит господина Абдул-Фаттаха ас-Сиси в Узбекистан стал историческим для отношений наших стран. Переговоры, прошедшие открыто, в дружеском и конструктивном духе, показали схожесть наших подходов и взглядов по всем вопросам. Уверен, что сегодняшние договоренности качественно и содержательно обогатят узбекско-египетские отношения и послужат выведению нашего сотрудничества на новый, более высокий уровень", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Египта подчеркнул, что достигнутые договоренности станут фундаментом для следующих визитов и достижения высоких результатов.

Полный перечень подписанных документов:

  • Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаха ас-Сиси;
  • Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительства Арабской Республики Египет о сотрудничестве в области туризма;
  • Соглашение между правительством Республики Узбекистан и Правительством Египта об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доход и имущество, предотвращение уклонения от уплаты налогов и избежания двойного налогообложения;
  • Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Египта об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов;
  • Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Респеблики Узбекистан и Министерством иностранных дел арабской республики Египет на 2019-2020 годы;
  • Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Арабской республики Египет о сотрудничестве в области высшего образования;
  • Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям и Генеральной дирекцией по свободным зонам и инвестициям Арабской республики Египет в области укрепления двусторонних инвестиционных отношений;
  • Соглашение между Министерством культуры Республики Узбекистан и Министерством по делам древностей Араб республики Египет о сотрудничестве в сферах археологии, культурного наследия и музееведения;
  • Меморандум о сотрудничестве Министерства юстиции Республики Узбекистан и министерством Юстиции Арабской республики Египет;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и мелиорации Арабской республики Египет о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
  • Меморандум о взаимопонимании  между Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан и министерства молодежи и спорта Арабской республики Египет по сотрудничеству в области спорта;
  • 12. Меморандум о взаимопонимании между Союзом молодежи Республики Узбекистан и Министерством молодежи и спорта Арабской республики Египет в сфере молодежной политики.
Тема:
Визит президента Египта в Узбекистан (6)



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