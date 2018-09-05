На Украине госпитализировали из зала суда Кирилла Вышинского

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Херсонский городской суд в среду удовлетворил ходатайство адвокатов журналиста Кирилла Вышинского, его госпитализировали, сообщает РИА Новости.

Ранее у главного редактора "РИА Новости Украина" резко ухудшилось здоровье – он перенес инфаркт и проходил, по выражению защиты, "непонятное лечение" в СИЗО.

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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, назвал Вышинского узником совести и заявил, что "журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность".

Он также выразил надежду, что международные организации, в частности Amnesty International, окажут активную поддержку.

В середине мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости в Киеве, провели восьмичасовой обыск и задержали руководителя Кирилла Вышинского, через два дня журналиста арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. В июле арест продлили до 8 сентября, несмотря на действия защитников.