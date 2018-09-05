Президент назвал визит главы Египта практичным и дружественным

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik, Дильшода Рахматова. Первый визит президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси в Узбекистан был дружественным и практичным, заявил президент Шавкат Мирзиёев.
В среду, 5 сентября после переговоров в резиденции Куксарой президенты Узбекистана и Египта приняли Совместное заявление.
В своем выступлении лидер Узбекистана подчеркнул, что общение и переговоры с Абдул-Фаттахом ас-Сиси прошли "эффективно, плодотворно и очень открыто". Теплое и дружелюбное настроение положительно сказалось и на двойных соглашениях.
В частности, несмотря на то, что это был первый визит ас-Сиси в Узбекистан, стороны подписали 12 соглашений и меморандумов в различных сферах.
В своем заявлении Мирзиёев рассказал, о чем договорился с египетским президентом.
Политическая сфера
"В ходе переговоров в этой области мы обсудили вопросы региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков", - пояснил глава РУ.
По словам президента, Узбекистан и Египет решили установить практическое межведомственное сотрудничество и создать совместную рабочую группу.
Мирзиёев выразил уверенность, что группа, сформированная в результате переговоров в резиденции Куксарой, "проделает отличную работу и покажет впечатляющие результаты".
В ходе своего выступления президент Узбекистана подчеркнул, что Узбекистан играет большую роль в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.
Вопрос Афганистана
Как подчеркнул Мирзиёев, на переговорах с президентом Египта отдельно было подчеркнуто "объединение усилий по установлению мира и стабильности в Афганистане".
"Мы договорились о проведении регулярных консультаций между министерствами иностранных дел по вышеуказанным вопросам", - заявил глава государства.
Экономика
В центре внимания переговоров в Куксарое были вопросы экономического сотрудничество, также отмечает президент.
Стороны договорились о дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества и использовании потенциала для более эффективного и продуктивного использования.
"Мы планируем принимать меры для дальнейшего укрепления двустороннего товарооборота в ближайшие несколько лет и снижения транспортных расходов при экспорте, так как нынешняя ситуация не соответствует существующим возможностям", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Лидеры двух стран также рассмотрели возможность реализации конкретных проектов в области сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики, нефти, химической промышленности, машиностроения, электротехники, текстиля, кожной галантереи, фармацевтики.
По словам Мирзиёева, стороны договорились о создании Узбекско-египетского делового совета по торгово-экономическому сотрудничеству и активизации работы Межправительственной совместной комиссии.