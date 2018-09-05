Президент назвал визит главы Египта практичным и дружественным

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik, Дильшода Рахматова. Первый визит президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси в Узбекистан был дружественным и практичным, заявил президент Шавкат Мирзиёев.

В среду, 5 сентября после переговоров в резиденции Куксарой президенты Узбекистана и Египта приняли Совместное заявление.

В своем выступлении лидер Узбекистана подчеркнул, что общение и переговоры с Абдул-Фаттахом ас-Сиси прошли "эффективно, плодотворно и очень открыто". Теплое и дружелюбное настроение положительно сказалось и на двойных соглашениях.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Узбекистан намерен экспортировать в Египет нефтехимические продукты

В частности, несмотря на то, что это был первый визит ас-Сиси в Узбекистан, стороны подписали 12 соглашений и меморандумов в различных сферах.

В своем заявлении Мирзиёев рассказал, о чем договорился с египетским президентом.

Политическая сфера

"В ходе переговоров в этой области мы обсудили вопросы региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков", - пояснил глава РУ.

По словам президента, Узбекистан и Египет решили установить практическое межведомственное сотрудничество и создать совместную рабочую группу.

Мирзиёев выразил уверенность, что группа, сформированная в результате переговоров в резиденции Куксарой, "проделает отличную работу и покажет впечатляющие результаты".

В ходе своего выступления президент Узбекистана подчеркнул, что Узбекистан играет большую роль в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.

Вопрос Афганистана

Как подчеркнул Мирзиёев, на переговорах с президентом Египта отдельно было подчеркнуто "объединение усилий по установлению мира и стабильности в Афганистане".

"Мы договорились о проведении регулярных консультаций между министерствами иностранных дел по вышеуказанным вопросам", - заявил глава государства.

Экономика

В центре внимания переговоров в Куксарое были вопросы экономического сотрудничество, также отмечает президент.

Стороны договорились о дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества и использовании потенциала для более эффективного и продуктивного использования.

"Мы планируем принимать меры для дальнейшего укрепления двустороннего товарооборота в ближайшие несколько лет и снижения транспортных расходов при экспорте, так как нынешняя ситуация не соответствует существующим возможностям", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Лидеры двух стран также рассмотрели возможность реализации конкретных проектов в области сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики, нефти, химической промышленности, машиностроения, электротехники, текстиля, кожной галантереи, фармацевтики.

По словам Мирзиёева, стороны договорились о создании Узбекско-египетского делового совета по торгово-экономическому сотрудничеству и активизации работы Межправительственной совместной комиссии.