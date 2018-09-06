Захарова увидела нестыковки на снимках подозреваемых в "деле Скрипалей"

Захарова подчеркнула, что Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипалей", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" указала на противоречия в информации о подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обнародованной британскими властями в среду.

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс Лондон сообщил имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

По ее словам, мужчины, которых назвали подозреваемыми, на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне. Время съемки также совпадает. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены в двух разных фотографиях.

"Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — цитирует Захарову РИА Новости.

Она предположила, что снимки могли сделать по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Официальный представитель МИД напомнила, что в среду в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".

© Sputnik / Григорий Сысоев Лавров снимает шляпу перед британцами: глава МИД РФ о высылке дипломатов

Кроме того, Захарова добавила, что Лондон заявляет об имеющихся у них данных авиарейса — дата, время и номер, которым якобы прибыли подозреваемые. Она выразила недоумение, почему на протяжении полугода этой информацией нельзя было поделиться с Россией, которая также со своей стороны могла бы начать поиски.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипалей", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.