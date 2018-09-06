Ким Чен Ын попросил южнокорейского эмиссара передать послание Трампу

Ким Чен Ын не согласен с оценкой США об отсутствии прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын попросил спецпосланника из Южной Кореи, который встретился с ним в Пхеньяне и передал письмо от президента Мун Чжэ Ина, передать послание властям США, передает РИА Новости.

© REUTERS / JONATHAN ERNST Эксперт об итогах саммита КНДР и США: Трамп воткнул нож в спину Мун Чжэ Ину

После встречи спецпосланник заявил, что Ким Чен Ын не согласен с оценкой США об отсутствии прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер КНДР отметил, что демонтаж полигона Пхунгери практически лишил страну возможности проводить новые ядерные испытания. По его словам, международное сообщество не оценило в полной мере шаги Пхеньяна.

В то же время Ким Чен Ын заявил, что продолжает надеяться на завершение процесса урегулирования ситуации на полуострове и нормализации отношений с США до окончания президентских полномочий Дональда Трампа в январе 2021 года.

Также Ким Чен Ын добавил, что не увязывает формальное соглашение о прекращении войны на Корейском полуострове с присутствием в регионе американских войск.