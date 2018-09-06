Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий учителям

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду вечером подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления народным образованием.

Один из основных пунктов – выплата пенсий учителям-пенсионерам в полном размере. При этом школа или другое среднее учебное заведение должно быть основным местом работы. Изменения вводятся с января 2019 года.

"Внедрение эффективных механизмов управления системой народного образования является важнейшим условием поднятия на качественно новый уровень духовно-нравственного и интеллектуального развития подрастающего поколения, а также способствует применению в учебно-воспитательном процессе инновационных форм и методов обучения", - говорится в документе.

Кроме того, указ предусматривает внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в систему управления средними и высшими учебными заведениями, а также введение прозрачных принципов подбора, переподготовки и повышения квалификации учителей.

Накануне вышел проект указа о полной выплате пенсий всем работающим пенсионерам в Узбекистане, он должен вступить в силу 1 октября. Ранее этой категории граждан выплачивали только половину пенсии.