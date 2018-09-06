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Здание на одной из улиц в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде

Религиозные ценности: в Саудовской Аравии начнут сажать за шутки про ислам

© Sputnik / Алексей Бойцов
Политика
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Создание и распространение в соцсетях подобного контента будут рассматривать как киберпреступление.

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В Саудовской Аравии теперь можно получить до пяти лет тюрьмы за шутки на религиозные темы, сообщает РИА Новости.

Теперь создание и распространение в соцсетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будут рассматривать как киберпреступление.

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Помимо тюремного заключения виновным грозит штраф в размере трех миллионов риалов.

В 2012 году в стране арестовали создателя сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раифа Бадави, его обвинили в критике духовенства и религиозной полиции королевства. Впоследствии он получил 10 лет тюрьмы и сейчас отбывает срок.

Саудовская Аравия - исламское государство, об этом гласит первая статья основного закона. Правительство запрещает открытую общественную практику любой иной религии, единственными религиозными центрами считаются мечети, однако власти официального признают право представителей других религий на совершение ритуалов в собственных домах. Государство взяло на себя обязанности защищать права человека в соответствии с исламским шариатом.

Теги:
закон, Ислам, Саудовская Аравия



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