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Новый пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов

Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева стал Олег Осипов

© Sputnik / Евгений Биятов
Политика
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Документы о назначении направлены главе кабинета министров на подпись, Наталья Тимакова покидает должность из-за перехода в ВЭБ.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева назначили первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Олега Осипова, сообщает РИА Новости.

Как сообщил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, документы о назначении уже направили премьер-министру на подпись.

Наталья Тимакова, которая ранее занимала эту должность, покидает пост из-за перехода на работу во Внешэкономбанк.

Олег Осипов поблагодарил и Медведева за оказанное доверие, и Тимакову за "поддержку и готовность ввести в курс дела".

Его поздравила с назначением главный редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Она назвала его человеком редкой порядочности и журналистом высшего класса.

Олег Осипов – выпускник ИСАА МГУ имени Ломоносова, в РИА Новости проработал 19 лет – с 1999 года. Он работал корреспондентом дипломатической миссии, а затем освещал мероприятия в кремлевском пуле.

Теги:
Дмитрий Медведев, МИА "Россия Сегодня", Россия, Премьер-министр



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