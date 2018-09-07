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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне

Москва обеспокоена ухудшением состояния Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (22)
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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Москва обеспокоена ухудшением состояния здоровья руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, и требует немедленно его освободить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается", — сказала она РИА Новости.

"Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел", — подчеркнула Захарова.

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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. На этой неделе его арест был продлен до 4 ноября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. 

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (22)
Теги:
Свобода СМИ, Кирилл Вышинский, Киев, Москва



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