Медведев предложил Арипову обсудить чувствительные вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов в пятницу встретился в Москве с Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России предложил остановиться на "оперативных и чувствительных" вопросах двусторонних отношений.

© Sputnik / Екатерина Штукина Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым

Затем стороны проведут 19-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.

Из РУ на переговоры прибыли заместитель министра финансов, министр внешней торговли.

С российской стороны участвуют министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, заместитель министр иностранных дел Игорь Моргулов.

В конце прошлой неделе российский премьер также поздравил Арипова с крупным государственным праздником – Днем независимости Республики Узбекистан. Он выразил надежду на запуск новых совместных проектов в инвестициях, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности.