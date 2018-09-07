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Медведев предложил Арипову обсудить чувствительные вопросы сотрудничества

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Премьер-министр России предложил узбекистанскому коллеге обсудить оперативные вопросы двусторонних связей.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов в пятницу встретился в Москве с Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России предложил остановиться на "оперативных и чувствительных" вопросах двусторонних отношений.

© Sputnik / Екатерина Штукина
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым

Затем стороны проведут 19-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.

Из РУ на переговоры прибыли заместитель министра финансов, министр внешней торговли.

С российской стороны участвуют министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, заместитель министр иностранных дел Игорь Моргулов.

В конце прошлой неделе российский премьер также поздравил Арипова с крупным государственным праздником – Днем независимости Республики Узбекистан. Он выразил надежду на запуск новых совместных проектов в инвестициях, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности.

Теги:
переговоры, премьер, Абдулла Арипов, Дмитрий Медведев



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