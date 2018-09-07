Медведев и Арипов обсудили предстоящий визит Путина в Узбекистан

Российский лидер планирует посетить Узбекистан в октябре текущего года.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов обсудили повестку предстоящего государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, российский лидер планирует посетить Узбекистан в октябре текущего года.

"Особое внимание уделили подготовке к предстоящему в октябре этого года визиту в Узбекистан президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - заявил Медведев на заседании совместной межправкомиссии.

В свою очередь премьер Узбекистана отметил, что на прошедших переговорах в Москве также была обсуждена повестка предстоящей поездки Путина в республику.