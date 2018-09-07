Кабинет министров России одобрил проект о строительстве АЭС в Узбекистане

Документ подготовила госкорпорация "Росатом", он предполагает создание двух энергоблоков на основе водо-водяного реактора.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правительство России одобрило соглашение с Узбекистаном о строительстве атомной электростанции в республике, сообщает РИА Новости.

Проект подготовила государственная корпорация "Росатом", он предусматривает совместное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора.

© Sputnik / Екатерина Штукина Медведев и Арипов обсудили предстоящий визит Путина в Узбекистан

Ранее в пятницу в Москве начались российско-узбекские переговоры с участием Абдуллы Арипова и Дмитрия Медведева. Премьер-министр РФ предложил узбекистанскому коллеге остановиться на "оперативных и чувствительных" вопросах двусторонних отношений. Чуть позже стороны проведут 19-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, главы правительств обсуждают повестку предстоящего в октябре визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.