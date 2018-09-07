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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства РФ Дмитрий Медведев

От атома до рыбоводства: что обсудили Медведев и Арипов на встрече в Москве

© Пресс-служба Правительства Российской Федерации
Политика
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Делегации Узбекистана и России приняли участие в 19-м заседании межправительственной комиссии в Москве. Премьер-министры двух стран обсудили ключевые вопросы сотрудничества, начиная с проекта строительства АЭС и заканчивая вопросами взаимодействия в торговле и сельском хозяйстве.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абудлла Арипов провел переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в рамках очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает пресс-служба Кабинета министров РФ.

Перед встречей в расширенном составе премьеры провели двусторонние переговоры, на которых в том числе обсуждалась подготовка к предстоящему в октябре визиту президента России Владимира Путина в Узбекистана. Затем общение продолжилось в расширенном формате.

Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым
© Sputnik / Екатерина Штукина
Медведев и Арипов обсудили предстоящий визит Путина в Узбекистан
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил существенные успехи в сотрудничестве двух стран в экономической сфере, заметив, что объемы взаимной торговли выросли почти на треть.

"С учётом стратегического характера российско-узбекистанского сотрудничества мы договорились создать новый механизм взаимодействия – в чём-то он носит уникальный характер – это совместная комиссия на уровне глав правительств. Вот, собственно, она сегодня у нас впервые и собралась", — отметил российский премьер, открывая заседания.

© Sputnik / Екатерина Штукина
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым

По словам Медведева, Россия остаётся ведущим инвестором Узбекистана — вложения в республику приближаются к отметке в 9 миллиардов долларов.

"Узбекистан сегодня – один из наших ключевых и наиболее перспективных внешнеполитических партнёров. Причем по многим направлениям есть потенциал роста. Это и промышленная кооперация – есть большие возможности в авиационной отрасли, машиностроении, легкой промышленности, фармацевтике, медицине. Надеюсь, что все эти инициативы будут в ближайшее время претворены в жизнь или, во всяком случае, начата их проработка. Наиболее значимый совместный проект – это строительство на территории Узбекистана атомной электростанции. Сегодня будет подписано соглашение о сооружении в Узбекистане АЭС по российскому дизайну. Изыскательские работы на площадке уже начались", — заявил глава российского правительства.

Он отметил увеличение поставок узбекской сельхозпродукции в Россиию благодаря запущенной системе зеленого коридора и упрощенным процедурам фитосанитарного контроля. При этом Дмитрий Медведев указал на существующие перспективные отрасли, в которых возможен еще более высокий рост.

Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым
© Sputnik / Екатерина Штукина
Кабинет министров России одобрил проект о строительстве АЭС в Узбекистане
"Отмечу направления, в которых мы могли бы достаточно быстро и успешно продвинуться: аквакультура, то есть рыбоводство, поставки сахара, производство хлебобулочных изделий и поставки плодоовощной продукции, которые тоже за последние годы выросли. Давайте проанализируем  эти возможности", — предложил российский премьер..

Помимо экономическим и производственным вопросам он затронул и тему гуманитарного сотрудничества с привлечением ведущих российских в узбекистанских вузов.

В свою очередь глава узбекской делегации — председатель правительства Абдулла Арипов поблагодарил российскую сторону за теплый прием и содержательную повестку и анонсировал проведение еще ряда мероприятий в преддверии визита Владимира Путина в Ташкент.

"Мы положительно оцениваем предложения российской стороны по созданию нового формата деятельности нашей комиссии, в том числе рабочих групп по соответствующим направлениям. Это поможет дальнейшему развитию торгового сотрудничества, в том числе, в сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, в сфере информационно-коммуникационных технологий, лёгкой, пищевой промышленности, транспорта и коммуникаций", — подчеркнул Арипов.

Премьер-министр Узбекистана выразил признательность российской стороне за организацию зеленого коридора для узбекской сельхозпродукции, а также за принятые меры по упрощению определения цен продукции лёгкой промышленности.

Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым
© Sputnik / Екатерина Штукина
Медведев предложил Арипову обсудить чувствительные вопросы сотрудничества
"Очень надеемся, что в будущем и в отношении кожевенной продукции будут применены такие же принципы", — заметил он.

Кроме того Арипов подчеркнул существенно возросший импорт российского сахара — только за последний год с небольшим республика закупила более 300 тысяч тонн российского сахара.

По итогам переговоров стороны подписали протокол 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также обсудили дальнейшие планы совместной работы.

Президент России Владимир Путин по приглашению своего узбекского коллеги Шавката Мирзиёева планирует посетить республику с визитом в октябре текущего года. Последняя встреча лидеров двух стран состоялась в рамках очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

Теги:
Атомная энергетика, Торговля, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Абдулла Арипов, Дмитрий Медведев, Россия, Узбекистан



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