В Польше политик покидает партию из-за интервью Sputnik

В беседе с журналистом он заявил, что "очень впечатлен" президентом России и имеет "к нему полное уважение".

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Польский сенатор, член партии "Гражданская платформа" Мачей Грубский в понедельник подаст заявление о выходе из фракции из-за заявления в интервью Sputnik Polska, сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистом он подчеркнул, что "очень впечатлен" президентом России и имеет "к нему полное уважение".

© Sputnik / Михаил Климентьев У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки

Также сенатор назвал Путина "очень умным руководителем, гениальным геополитиком".

По его словам, он впечатлен мастерством российского лидера по соблюдения российских интересов в разных частях света.

Кроме того, Грубский выступил против поддержки Польшей Украины в конфликте с Россией.

Членство политика в партии тут же приостановили, об этом сообщил ответственный за партийную дисциплину Лукаш Абгарович. Он заявил, что слова Грубского не соответствуют взглядам "Гражданской платформы" и назвал высказывание "вредным для интересов государства".