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Письменный набор главы государства

Шавкат Мирзиёев выделил новые льготы частным школам и садам

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Зарубежные специалисты и члены их семей смогут оформить прописку без взимания госпошлины.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Негосударственные образовательные учреждения Узбекистана получат ряд налоговых и таможенных льгот.

Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Norma.uz.

Согласно документу, юридические лица, занимающиеся оказанием негосударственных образовательных услуг, освобождаются до 1 января 2025 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды (кроме ЕСП) с целевым направлением высвобождаемых средств на их оснащение современными средствами обучения, приобретение расходных материалов, инвентаря, осуществление реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, а также оказание бесплатных образовательных услуг социально уязвимым категориям населения;

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Кроме того, НОУ освобождаются от уплаты единого социального платежа с заработной платы зарубежных преподавателей и специалистов, привлеченных к воспитательно-образовательному процессу по трудовому договору.

Изначально данные льготы вводились на срок до 2021 года.

Также 2025 года от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) освобождаются современное учебное и лабораторное оборудование, компьютерная техника, программные продукты, учебная и научно-методическая литература, инвентарь и материально-технические ресурсы, которые не производятся у нас и ввозятся для оснащения и обеспечения деятельности негосударственных общеобразовательных учреждений.

Зарубежным преподавателям и специалистам, членам их семей многократные визы, а также временная прописка по месту проживания в Узбекистане оформляются и продлеваются без взимания госпошлины.




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