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Женщина несет папку с документами

Делегация Казахстана прибудет на форум женщин-предпринимателей в Ташкент

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Планируется участие казахстанской делегации в совместной кооперационной бирже.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. В среду, 12 сентября, в Ташкент прибывает делегация Республики Казахстан во главе с государственным секретарем, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Указывается, что в программе визита - участие в бизнес-форуме женщин-предпринимательниц Узбекистана и Казахстана и совместной кооперационной бирже.

Казахстанская делегация также посетит город Самарканд, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.




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  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

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