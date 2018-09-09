Делегация Казахстана прибудет на форум женщин-предпринимателей в Ташкент

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. В среду, 12 сентября, в Ташкент прибывает делегация Республики Казахстан во главе с государственным секретарем, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Указывается, что в программе визита - участие в бизнес-форуме женщин-предпринимательниц Узбекистана и Казахстана и совместной кооперационной бирже.

Казахстанская делегация также посетит город Самарканд, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.